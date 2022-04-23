Воскресенье будет дождливым и ветреным

Днем облачность уплотнится. Зона дождя постепенно распространится с юга Эстонии в северном, северо-западном направлении. Ветер преимущественно северо-восточный 6-10, порывами до 16, на побережье 9-14, порывами до 20 м/с, во второй половине дня, начиная с юга, постепенно ослабеет. Температура воздуха 7..12, на побережье местами около 4°С.