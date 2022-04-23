Завтра (24.04) ночью на севере Эстонии небольшая и переменная облачность, в южных уездах более облачно. Местами небольшой кратковременный дождь. Утром в юго-восточную часть страны подойдет зона с более плотным дождем. Ветер северо-восточный 5-9, порывами 12, на побережье 9-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1..6°С.
Воскресенье будет дождливым и ветреным
Воскресенье будет дождливым и ветреным
Днем облачность уплотнится. Зона дождя постепенно распространится с юга Эстонии в северном, северо-западном направлении. Ветер преимущественно северо-восточный 6-10, порывами до 16, на побережье 9-14, порывами до 20 м/с, во второй половине дня, начиная с юга, постепенно ослабеет. Температура воздуха 7..12, на побережье местами около 4°С.
На Чудском озере ветер северо-восточный 7-10, порывы до 14 м/с. Высота волны вне льда 0,8-1,4 м. Начиная с юга, пройдет дождь. Видимость вначале хорошая, в дожде умеренная. Температура воздуха 5..8°C.
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