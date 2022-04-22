В ночь на субботу на севере Эстонии малооблачно и без осадков. В южных уездах облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и юге Эстонии до +7°С.
В субботу в Эстонии будет облачно, возможны дожди
В субботу в Эстонии будет облачно, возможны дожди
Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь с большей вероятностью в южных уездах. Северо-восточный ветер усилится 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 10..15, на наветренном побережье 5..8°С.