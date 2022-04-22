В субботу в Эстонии будет облачно, возможны дожди

В ночь на субботу на севере Эстонии малооблачно и без осадков. В южных уездах облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и юге Эстонии до +7°С.