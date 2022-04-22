Пт, 22.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В субботу в Эстонии будет облачно, возможны дожди

prognoz.ee
В субботу в Эстонии будет облачно, возможны дожди
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Водоплавающая птица.
Водоплавающая птица. Фото: Urmas Luik

В ночь на субботу на севере Эстонии малооблачно и без осадков. В южных уездах облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и юге Эстонии до +7°С.

Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь с большей вероятностью в южных уездах. Северо-восточный ветер усилится 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 10..15, на наветренном побережье 5..8°С.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх