В ближайшие дни потепления ждать не стоит

В ночь на пятницу ясная погода. Ветер восточных направлений, 3-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На юго-востоке страны по регионам возможны слабые дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с, вечером слабый и переменных направлений. Температура воздуха 10-15 градусов тепла, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на юге страны до 7 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 4-10, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.