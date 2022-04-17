В ближайшие дни синоптики обещают солнечную и по-весеннему теплую погоду

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.

В ночь на среду ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 10-14, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.