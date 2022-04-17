Завтра (18.04) ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2.. +3°С.
Завтра потеплеет до 12 градусов
Завтра потеплеет до 12 градусов
Завтра днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6. Температура воздуха 8..12, на побережье кое-где около 5°С.
На Чудском озере ветер переменных направлений 2-6 м/с. Местами возможен кратковременный дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 6..9°C.
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