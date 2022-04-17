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Завтра потеплеет до 12 градусов

prognoz.ee
Завтра потеплеет до 12 градусов
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Завтра (18.04) ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -2.. +3°С.

Завтра днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6. Температура воздуха 8..12, на побережье кое-где около 5°С.

На Чудском озере ветер переменных направлений 2-6 м/с. Местами возможен кратковременный дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 6..9°C.

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