Сб, 16.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

На новой неделе температура воздуха поднимется до 15 градусов

BNS
На новой неделе температура воздуха поднимется до 15 градусов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Весна.
Весна. Фото: Urmas Luik

По данным службы погоды Эстонии, в первой половине предстоящей недели ожидается солнечная погода, температура воздуха местами будет достигать 15 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье около 5 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.

В ночь на среду ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10, порывами до 13, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх