На новой неделе температура воздуха поднимется до 15 градусов

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье около 5 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье с ветром с моря около 5 градусов тепла.