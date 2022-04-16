Сб, 16.04.2022
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Завтра в Эстонии потеплеет

prognoz.ee
Завтра в Эстонии потеплеет
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Весна.
Весна. Фото: Urmas Luik

Завтра (17.04) ночью ясная или малооблачная, сухая погода. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +2°С.

Завтра днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6, на северном побережье западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

На Чудском озере ветер переменных направлений 2-6 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 6..9°C.

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