Завтра (17.04) ночью ясная или малооблачная, сухая погода. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +2°С.
Завтра в Эстонии потеплеет
Завтра в Эстонии потеплеет
Завтра днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6, на северном побережье западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
На Чудском озере ветер переменных направлений 2-6 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 6..9°C.
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