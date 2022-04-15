Синоптики: в ближайшие дни ожидается потепление

В ночь на воскресенье малооблачная погода без осадков. До полуночи ветер северных направлений, после полуночи переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 5-10, на побережье местами 3 градуса тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. К утру по многим регионам пройдут кратковременные дожди или мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность. В первой половине дня местами пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-12 градусов тепла, на побережье около 5 градусов.