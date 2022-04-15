В ночь на субботу на западе Эстонии в основном ясно. На востоке страны облачно с прояснениями, местами пройдет дождь и мокрый снег, к утру также и снег.
В субботу сквозь облака будет проглядывать солнце
В субботу сквозь облака будет проглядывать солнце
Ветер северный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
Днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
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