Пятница будет дождливой, температура воздуха вырастет до семи градусов

Днем облачно с прояснениями. До обеда во многих местах дождь, во второй половине дня осадки поредеют, но не исключен также мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный 5-11, порывы 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.