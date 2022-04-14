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Пятница будет дождливой, температура воздуха вырастет до семи градусов

prognoz.ee
Пятница будет дождливой, температура воздуха вырастет до семи градусов
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Весна.
Весна. Фото: Margus Ansu

Завтра (15.04) ночью в основном облачно и с кратковременными дождями. Ветер перейдет к восточному и северо-восточному и усилится 5-11, на островах и побережье порывами. 15 м/с. Температура воздуха +1..+6, утром местами 0°С.

Днем облачно с прояснениями. До обеда во многих местах дождь, во второй половине дня осадки поредеют, но не исключен также мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный 5-11, порывы 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.

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