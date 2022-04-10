Завтра (11.04) небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.
Понедельник будет дождливым и прохладным
Понедельник будет дождливым и прохладным
Завтра днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдет дождь. Ветер западной четверти 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье местами 5°C.
На Чудском озере ветер юго-западный и южный 5-9 м/с, во второй половине дня повернет к западному и ослабеет. После обеда дождь. Видимость хорошая, при осадках плохая. Температура воздуха 4..8°С.
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