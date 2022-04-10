Ветер усиливается: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

В воскресенье, 10 апреля, юго-западный ветер усилится с порывами до 15 метров в секунду. К вечеру ветер ослабнет.

Из-за усиливающегося ветра Служба погоды объявила на материковой части Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

Фото: скриншот/Служба погоды