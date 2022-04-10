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Ветер усиливается: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

prognoz.ee
Ветер усиливается: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
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Сильный ветер сегодня на всей материковой части страны.
Сильный ветер сегодня на всей материковой части страны. Фото: Ants Liigus

Служба погоды Эстонии объявила на материковой части страны из-за сильного ветра предупреждение первого уровня.

В воскресенье, 10 апреля, юго-западный ветер усилится с порывами до 15 метров в секунду. К вечеру ветер ослабнет.

Из-за усиливающегося ветра Служба погоды объявила на материковой части Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

Фото: скриншот/Служба погоды

Погода переменчивая с облачностью, местами с мокрым снегом, дождем и снегом. В некоторых местах возможны грозы. К вечеру осадки ослабнут. Температура воздуха в районе 3-8 градусов.

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