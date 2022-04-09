В воскресенье синоптики обещают дряпню

Завтра днем переменная облачность. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Вечером осадки поредеют. Ветер преимущественно юго-западный 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

На Чудском озере юго-западный ветер 5-9, порывы 14 м/с. Местами дождь и мокрый снег. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 2..5°С.