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Дождь и мокрый снег: погода в пятницу оставляет желать лучшего

prognoz.ee
Дождь и мокрый снег: погода в пятницу оставляет желать лучшего
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Весна.
Весна. Фото: Margus Ansu

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег.

Ветер южный, юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, на островах западной Эстонии к утру повернет к юго-западному. Температура воздуха 1..7°C.

Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, местами также и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 6-12, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

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