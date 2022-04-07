В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег.
Дождь и мокрый снег: погода в пятницу оставляет желать лучшего
Дождь и мокрый снег: погода в пятницу оставляет желать лучшего
Ветер южный, юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, на островах западной Эстонии к утру повернет к юго-западному. Температура воздуха 1..7°C.
Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, местами также и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 6-12, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 3..9°C.
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