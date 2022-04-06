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Синоптики обещают на четверг мокрый снег и дождь

prognoz.ee
Синоптики обещают на четверг мокрый снег и дождь
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Весна.
Весна. Фото: Marko Saarm

В ночь на четверг, 6 апреля, в Эстонии увеличится облачность. Около полуночи в районе Рижского залива и на юге Эстонии пойдет снег и мокрый снег, к утру осадки распространятся по всей стране.

Ветер в основном юго-восточный, южный 3-9, утром в районе Рижского залива юго-западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-5°C, под утро, начиная с юга, повысится.

Днем облачно с прояснениями. Временами мокрый снег и дождь. Ветер в основном южных направлений 3-9, порывы 14 м/с. Температура воздуха 2..7, на юге Эстонии до 10°C.

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