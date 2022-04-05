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Промозглая погода сохранится в Эстонии и в среду

prognoz.ee
Промозглая погода сохранится в Эстонии и в среду
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Весна.
Весна. Фото: Elmo Riig

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег.

Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье кое-где 0°C.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный снег. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.

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