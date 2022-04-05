В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег.
Промозглая погода сохранится в Эстонии и в среду
Промозглая погода сохранится в Эстонии и в среду
Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье кое-где 0°C.
Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный снег. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.