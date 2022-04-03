Завтра (04.04) ночью облачность увеличится. Местами снег и мокрый снег. Ветер западных направлений станет южных направлений 3-9, к утру на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и кое-где на западном побережье -1..+3°C.
Завтра синоптики обещают дождь и снег
Завтра синоптики обещают дождь и снег
Днем в основном облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада на восток, местами возможен и дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы 17, на островах и в районе Рижского залива 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. На дорогах сложные условия!
На Чудском озере преимущественно южный ветер 7-9, порывы до 15 м/с. Вечером пойдет снег, мокрый снег, возможен и дождь. Видимость в основном хорошая, в осадках плохая. Температура воздуха +1..+4°C.
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