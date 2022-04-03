Вс, 3.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Завтра синоптики обещают дождь и снег

prognoz.ee
Завтра синоптики обещают дождь и снег
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Ранняя весна. Иллюстративное фото.
Ранняя весна. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Завтра (04.04) ночью облачность увеличится. Местами снег и мокрый снег. Ветер западных направлений станет южных направлений 3-9, к утру на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и кое-где на западном побережье -1..+3°C.

Днем в основном облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада на восток, местами возможен и дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы 17, на островах и в районе Рижского залива 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. На дорогах сложные условия!

На Чудском озере преимущественно южный ветер 7-9, порывы до 15 м/с. Вечером пойдет снег, мокрый снег, возможен и дождь. Видимость в основном хорошая, в осадках плохая. Температура воздуха +1..+4°C.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх