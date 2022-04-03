Завтра синоптики обещают дождь и снег

Днем в основном облачно. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада на восток, местами возможен и дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы 17, на островах и в районе Рижского залива 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. На дорогах сложные условия!