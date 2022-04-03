Прогноз погоды на месяц: мокрый снег ожидается даже в конце апреля

В первой половине месяца из-за прибывшей холодной воздушной массы по ночам температура воздуха будет понижаться до -10 градусов, а днем ​​подниматься чуть выше 0 градусов. С 3 апреля циклон Балтийского моря сдвинется и поэтому участятся снегопады и мокрый снег, а в прибрежных районах также будут идти дожди.

С приближением к середине месяца поток воздуха примет южное направление, а по мере усиления антициклона погода станет суше и теплее обычного. Ночью температурный фон воздуха будет в плюсе, а днем температура будет в районе 15 градусов.

Последняя треть месяца, скорее всего, выпадет на очень нестабильную погоду. Область антициклона с теплым воздухом будет вынуждена отдалиться, когда граница циклона северных широт будет простираться до Балтийского моря и принесет дожди, а также может пойти мокрый снег.