Согласно прогнозу метеослужбы на апрель, первая половина месяца будет холодной со снегом и мокрым снегом, в середине месяца будет теплее, но в конце апреля вновь будет переменчивая погода и мокрый снег, передает Postimees.
Прогноз погоды на месяц: мокрый снег ожидается даже в конце апреля
В первой половине месяца из-за прибывшей холодной воздушной массы по ночам температура воздуха будет понижаться до -10 градусов, а днем подниматься чуть выше 0 градусов. С 3 апреля циклон Балтийского моря сдвинется и поэтому участятся снегопады и мокрый снег, а в прибрежных районах также будут идти дожди.
С приближением к середине месяца поток воздуха примет южное направление, а по мере усиления антициклона погода станет суше и теплее обычного. Ночью температурный фон воздуха будет в плюсе, а днем температура будет в районе 15 градусов.
Последняя треть месяца, скорее всего, выпадет на очень нестабильную погоду. Область антициклона с теплым воздухом будет вынуждена отдалиться, когда граница циклона северных широт будет простираться до Балтийского моря и принесет дожди, а также может пойти мокрый снег.
Но в конце месяца поток воздуха может снова повернуть к югу и принести в Эстонию гораздо более теплую воздушную массу.