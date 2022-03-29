Завтра (30.03) погода с небольшой и переменной облачностью и с единичными кратковременными зарядами снега. Ветер западный и юго-западный 2-8, на побережье западный и северо-западный 6-11, на северо-западном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -12°C, на островах и западном побережье -1..-5°C.
Завтра синоптики обещают кратковременный снег
Завтра синоптики обещают кратковременный снег
Завтра днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный снег. Ветер западных направлений 5-9, порывами 13, на побережье западный и северо-западный 8-11, порывами до 16 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1..+2°C.
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