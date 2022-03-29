Завтра синоптики обещают кратковременный снег

Завтра (30.03) погода с небольшой и переменной облачностью и с единичными кратковременными зарядами снега. Ветер западный и юго-западный 2-8, на побережье западный и северо-западный 6-11, на северо-западном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -12°C, на островах и западном побережье -1..-5°C.