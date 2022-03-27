На следующей неделе синоптики обещают мороз

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, легкий снег, около полуночи мокрый снег, местами метель. Ветер северных направлений, 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами легкий снег, вечером осадков будет меньше. Ветер северных направлений, 3-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 1-5, местами до 8 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается ясная погода, местами переменная облачность, по некоторым регионам снег. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, временами легкий снег. северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью 4-9, местами до 12 градусов мороза, на островах и западном побережье 3-1 градус мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.