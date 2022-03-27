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На следующей неделе синоптики обещают мороз

prognoz.ee
На следующей неделе синоптики обещают мороз
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Иней. Иллюстративное фото.
Иней. Иллюстративное фото. Фото: Meelis Meilbaum

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются снег и преимущественно минусовые температуры, по ночам до 10 градусов мороза.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, легкий снег, около полуночи мокрый снег, местами метель. Ветер северных направлений, 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами легкий снег, вечером осадков будет меньше. Ветер северных направлений, 3-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 1-5, местами до 8 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается ясная погода, местами переменная облачность, по некоторым регионам снег. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, временами легкий снег. северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью 4-9, местами до 12 градусов мороза, на островах и западном побережье 3-1 градус мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается преимущественно ясная погода. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам легкий снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, местами до 13 градусов мороза, на островах и западном побережье до 4 градусов мороза, днем от -2 до 3 градусов тепла.

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