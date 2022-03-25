В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег.
В субботу выпадет снег, ветер будет дуть со скоростью 30 м/с
В субботу выпадет снег, ветер будет дуть со скоростью 30 м/с
Ветер юго-западный, западный, после полуночи преимущественно северо-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 16 м/с, под утро усилится в материковой части порывами 18, на островах и побережье 12-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-13, порывами до 21, на островах и побережье 15-20, порывами до 27, на побережье островов со стороны моря до 30 м/с, вечером немного ослабеет.
Температура воздуха 1..5, к вечеру понизится ниже 0°C и на дорогах станет скользко.