В субботу выпадет снег, ветер будет дуть со скоростью 30 м/с

Ветер юго-западный, западный, после полуночи преимущественно северо-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 16 м/с, под утро усилится в материковой части порывами 18, на островах и побережье 12-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-13, порывами до 21, на островах и побережье 15-20, порывами до 27, на побережье островов со стороны моря до 30 м/с, вечером немного ослабеет.