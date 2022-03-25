Пт, 25.03.2022
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В субботу выпадет снег, ветер будет дуть со скоростью 30 м/с

prognoz.ee
В субботу выпадет снег, ветер будет дуть со скоростью 30 м/с
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Шторм в Таллинне.
Шторм в Таллинне. Фото: Tairo Lutter / Postimees

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный, после полуночи преимущественно северо-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 16 м/с, под утро усилится в материковой части порывами 18, на островах и побережье 12-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-13, порывами до 21, на островах и побережье 15-20, порывами до 27, на побережье островов со стороны моря до 30 м/с, вечером немного ослабеет.

Температура воздуха 1..5, к вечеру понизится ниже 0°C и на дорогах станет скользко.

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