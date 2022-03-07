В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, после полуночи начнется снег, на островах возможен также мокрый снег. Ветер повернет на южную четверть 1-7, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -12, на островах и западном побережье -1..-4°С.
Вторник в Эстонии будет снежным
Вторник в Эстонии будет снежным
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер южный и юго-восточный 3-9 м/с, на островах - слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха -1..-7, на островах западной Эстонии +2..+4°С.