В воскресенье будет облачно, зато тепло
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без существенных осадков.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер до полуночи юго-западный и западный, после полуночи западный и северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 12, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на юго-востоке страны до -10, на открытых ветру участках побережья от -1 до 1 градуса тепла.
Днем до полудня ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег или мокрый снег. К середине дня небо начиная с северо-запада прояснится. Ветер западный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 1-5 градусов тепла.