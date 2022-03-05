В воскресенье будет облачно, зато тепло

Ветер до полуночи юго-западный и западный, после полуночи западный и северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 12, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на юго-востоке страны до -10, на открытых ветру участках побережья от -1 до 1 градуса тепла.