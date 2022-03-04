Зима не отступает: в ночь на субботу ожидается до -15 градусов

Ветер северных направлений, 2-7 м/с, утром ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 6-11, местами до 15 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса мороза.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 2-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.