По всей Эстонии передано предупреждение первой степени
По прогнозу Службы погоды, днем на островах и побережье усилится юго-западный ветер, порывами до 20 м/с, а во второй половине дня на материке - порывами до 15 метров в секунду.
По прогнозу Службы погоды, днем на островах и побережье усилится юго-западный ветер, порывами до 20 м/с, а во второй половине дня на материке - порывами до 15 метров в секунду.
Поэтому Служба погоды передала по всей стране предупреждение первой степени, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Это следует учитывать прежде всего тем, на чьей деятельности и планах погода отражается напрямую.
Температура воздуха -2..+3°С.
На дорогах местами может быть скользко
Транспортный департамент предупреждает, что в субботу на дорогах местами может быть скользко.
Рано утром дорожное покрытие общегосударственных и основных шоссе в западной части страны преимущественно сухое или влажное от реагентов, а к востоку от линии Пярну-Кадрина на дорогах из-за изморози образуется наледь и может быть скользко. На второстепенных дорогах и дорогах с гравийным покрытием лед и снежные наметы. Температура повсеместно минусовая.
По прогнозу погоды днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер усилится порывами до 20 м/с. Температура воздуха повсеместно повысится до плюсовой, но в Восточной Эстонии останется минусовой. Второстепенные дороги скользкие!