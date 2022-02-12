По всей Эстонии передано предупреждение первой степени

Поэтому Служба погоды передала по всей стране предупреждение первой степени, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Это следует учитывать прежде всего тем, на чьей деятельности и планах погода отражается напрямую.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Температура воздуха -2..+3°С.

На дорогах местами может быть скользко

Транспортный департамент предупреждает, что в субботу на дорогах местами может быть скользко.

Рано утром дорожное покрытие общегосударственных и основных шоссе в западной части страны преимущественно сухое или влажное от реагентов, а к востоку от линии Пярну-Кадрина на дорогах из-за изморози образуется наледь и может быть скользко. На второстепенных дорогах и дорогах с гравийным покрытием лед и снежные наметы. Температура повсеместно минусовая.