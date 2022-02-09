Завтра жителей Эстонии ждут плюсовая температура и осадки
В ночь на четверг, 10 февраля, в Эстонии будет облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с запада на восток, на востоке Эстонии также и снег.
В ночь на четверг, 10 февраля, в Эстонии будет облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с запада на восток, на востоке Эстонии также и снег.
Местами туман и гололед. После полуночи, начиная с запада, облачность постепенно рассеется и осадки прекратятся. Ветер преимущественно юго-западный, западный 5-10, порывы 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.
Днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на юго-востоке Эстонии местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 12-15, на побережье до 18 м/с.
Температура воздуха +1..+4°С.