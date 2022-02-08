Среда в Эстонии будет ветреной и снежной

В начале ночи на материке ветер южной четверти, на островах северо-западный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с, к утру ветер повсеместно повернет к юго-западному и западному. Температура воздуха -1..-5, на побережье островов до +1°С.

До обеда небольшая и переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность уплотнится и вечером на островах начнется мокрый снег и дождь, осадки распространятся дальше на материк и во внутренних районах местами пройдет также и снег. Юго-западный ветер усилится 6-11,порывами 14 м/с, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.