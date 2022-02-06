Синоптики дали по всем уездам предупреждение о гололедице
В воскресенье служба погоды Эстонии дала по всем уездам предупреждение первой степени о гололедице.
В воскресенье служба погоды Эстонии дала по всем уездам предупреждение первой степени о гололедице.
По состоянию на полдень воскресенья по всем 15 уездам высокая вероятность гололедицы. Дело в том, что температура воздуха преимущественно плюсовая, а температура на поверхности дорог околонулевая.
Кроме того, по северной части Балтийского моря дали предупреждение о сильном ветре, поскольку порывы юго-западного и южного ветра могут достигать 20 м/с. В западной части Финского залива и северной части Рижского залива ветер может временами достигать 18 м/с.