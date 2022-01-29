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  • Дорожные условия в Эстонии в субботу в течение дня резко ухудшатся

Дорожные условия в Эстонии в субботу в течение дня резко ухудшатся

Teeolud on jätkuvalt rasked ja transpordiamet soovitab möödasõite vältida. ФОТО: Elmo Riig

Дороги по всей Эстонии в субботу с утра были покрыты инеем, всем участникам движения следует считаться с трудными дорожными условиями, предупредил центр управления движением.

С утра в субботу покрытие основных и опорных шоссе было в основном влажным после обработки реагентами. Между колеями встречаются местами участки со смесью снега и реагентов. В восточной части Эстонии дороги более заснеженные, но колеи чистые. В течение ночи температура воздуха резко снизилась и влажные до того поверхности дорог покрылись тонким слоем льда.

По прогнозам, в утренние часы в Эстонии еще сохранится малооблачная погода, без существенных осадков. Однако уже во второй половине дня облачность уплотнится, к полудню к островам приблизится зона осадков в виде снега и мокрого снега, которая затем распространится на материк.

Ветер постепенно усилится до 8-20 м/сек. Повсеместно начнется метель.

Утренний мороз от -5 до -11 в течение дня сменится потеплением — от -4 до 0 градусов, на островах и западном побережье местами до +2 градусов. В течение дня значительно возрастет опасность гололеда, на дорогах — гололедицы.

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