Дорожные условия в Эстонии в субботу в течение дня резко ухудшатся

С утра в субботу покрытие основных и опорных шоссе было в основном влажным после обработки реагентами. Между колеями встречаются местами участки со смесью снега и реагентов. В восточной части Эстонии дороги более заснеженные, но колеи чистые. В течение ночи температура воздуха резко снизилась и влажные до того поверхности дорог покрылись тонким слоем льда.

По прогнозам, в утренние часы в Эстонии еще сохранится малооблачная погода, без существенных осадков. Однако уже во второй половине дня облачность уплотнится, к полудню к островам приблизится зона осадков в виде снега и мокрого снега, которая затем распространится на материк.

Ветер постепенно усилится до 8-20 м/сек. Повсеместно начнется метель.