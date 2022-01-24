Во вторник в Эстонии прогнозируют снег, туман и гололед

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут мокрый снег и дождь, на юго-востоке также снег. Возможен гололед и кое-где образуется туман. Утром, начиная с севера, облачность поредеет и вероятность осадков постепенно уменьшится. Ветер западной четверти 4-10, в начале ночи на побережье юго-западный ветер порывами до 14 м/с, к утру ветер развернется к северо-западному, северному направлению и немного ослабеет. Температура воздуха -2...+3°C.