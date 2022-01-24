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  • Во вторник в Эстонии прогнозируют снег, туман и гололед

Во вторник в Эстонии прогнозируют снег, туман и гололед

21.01.2022. Rakvere, Lääne-Virumaa FOTOL: LUMETUISK, LUMI, TUISK, TALV, ILM, LUMESADU FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja.2022 ФОТО: Marianne Loorents

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут мокрый снег и дождь, на юго-востоке также снег. Возможен гололед и кое-где образуется туман. Утром, начиная с севера, облачность поредеет и вероятность осадков постепенно уменьшится. Ветер западной четверти 4-10, в начале ночи на побережье юго-западный ветер порывами до 14 м/с, к утру ветер развернется к северо-западному, северному направлению и немного ослабеет. Температура воздуха -2...+3°C.

В первой половине дня на севере Эстонии облачно с прояснениями, в центральной и южной Эстонии будет более облачно и местами пройдут небольшие дождь, мокрый снег и снег. Возможен гололед и местами сохранится туман. Ветер северо-западный, северный 4-10, на побережье порывами до 13 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха опустится до -2...+2°C, вечером повсеместно до -5°С. Дороги будут скользкими!

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