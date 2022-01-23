На следующей неделе похолодает до -15°C

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди, на континентальной части страны вероятен слабый снег. Утром облачность рассеется. Ветер западных направлений 5-12, около полуночи на побережье юго-западный, порывами до 15 м/с, к утру сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. На дорогах опасность гололедица. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, к вечеру похолодает до 5 градусов мороза. На дорогах сохраняется опасность гололедица.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, Ветер западных направлений 1-7 м/с, к утру на островах усилится юго-западный, порывами до 11 м/с. Днем ожидается переменная облачность, около полудня на островах снег, осадки распространятся а материковую часть страны. Местами метель. На островах осадки понемногу перейдут в мокрый снег и дожди, на дорогах опасность гололедицы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах порывами 16 м/с. Температура воздуха ночью 6-12, местами 15 градусов мороза, на островах и западном побережье от 5 градусов мороза до +1, днем 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 3 градусов тепла.