На следующей неделе похолодает до -15°C
По данным метеослужбы Эстонии, несмотря на то, что в среду местами будет и до 15 градусов, в другие ближайшие дни температура воздуха будет колебаться между минусом и плюсом.
По данным метеослужбы Эстонии, несмотря на то, что в среду местами будет и до 15 градусов, в другие ближайшие дни температура воздуха будет колебаться между минусом и плюсом.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди, на континентальной части страны вероятен слабый снег. Утром облачность рассеется. Ветер западных направлений 5-12, около полуночи на побережье юго-западный, порывами до 15 м/с, к утру сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. На дорогах опасность гололедица. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, к вечеру похолодает до 5 градусов мороза. На дорогах сохраняется опасность гололедица.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, Ветер западных направлений 1-7 м/с, к утру на островах усилится юго-западный, порывами до 11 м/с. Днем ожидается переменная облачность, около полудня на островах снег, осадки распространятся а материковую часть страны. Местами метель. На островах осадки понемногу перейдут в мокрый снег и дожди, на дорогах опасность гололедицы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах порывами 16 м/с. Температура воздуха ночью 6-12, местами 15 градусов мороза, на островах и западном побережье от 5 градусов мороза до +1, днем 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 3 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная погода, снег, на западе страны также мокрый снег и дожди, местами метель. Ветер южный и юго-западный 5-11,на побережье Рижского залива порывами до 16 м/с, начиная с островов постепенно сменит направление на юго-западное и западное. Опасность гололедицы. Днем облачно, на островах с отдельными прояснениями. Снег и мокрый снег, на западе страны местами дожди, на континентальной части страны метель. Опасность гололедицы. Ветер западных направлений, на востоке страны южный и юго-восточный 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью на востоке страны и в Центральной Эстонии 2-6 градусов мороза, на западе от -1 до 3 градусов тепла, к утру станет теплее. Днем на востоке страны от -3 до 1 градуса тепла, на западе страны и в Центральной Эстонии от нуля до 3 градусов мороза, к вечеру станет холоднее. Опасность гололедицы.