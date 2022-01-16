Середина новой недели принесет снегопады и метели

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. На островах облачность плотнее, местами снегопады и метели. Ветер северо-западный и северный, 7-12, порывами до 18, на островах и побережье 11-16, порывами до 23 м/сек, после полуночи немного уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла. Вечером немного похолодает.

В ночь на среду облачность уплотнится. По регионам дожди, мокрый снег и снегопады, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-10, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, до полуночи на востоке страны до 9 градусов мороза. На побережье островов до 3 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны также снегопады, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на островах порывами до 15, вечером до 17 м/сек. Температура воздуха на западе страны 2-5 градусов тепла, на востоке от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.