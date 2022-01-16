Середина новой недели принесет снегопады и метели
По данным службы погоды Эстонии, на предстоящей неделе погода будет переменчивой, в четверг ожидаются снегопады и метели.
По данным службы погоды Эстонии, на предстоящей неделе погода будет переменчивой, в четверг ожидаются снегопады и метели.
В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. На островах облачность плотнее, местами снегопады и метели. Ветер северо-западный и северный, 7-12, порывами до 18, на островах и побережье 11-16, порывами до 23 м/сек, после полуночи немного уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла. Вечером немного похолодает.
В ночь на среду облачность уплотнится. По регионам дожди, мокрый снег и снегопады, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-10, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, до полуночи на востоке страны до 9 градусов мороза. На побережье островов до 3 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны также снегопады, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на островах порывами до 15, вечером до 17 м/сек. Температура воздуха на западе страны 2-5 градусов тепла, на востоке от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, утром в материковой части страны также снегопады, местами метели. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на островах и побережье порывами до 19 м/сек. После полуночи начиная с островов подует северо-западный и западный ветер. Температура воздуха до полуночи 1-4 градуса тепла, к утру упадет до 1 градуса мороза, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность. В первой половине дня местами пройдут мокрый снег и снег, во второй половине дня с моря на запад страны придут более плотные снегопады и метели, которые распространятся на юг и юго-восток. Ветер западных направлений, 5-8, порывами до 12, на островах и побережье западный и северо-западный, 9-14, порывами до 18 м/сек. Во второй половине дня на островах поднимется северо-западный и северный ветер, 14-18, порывами более 25 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах возможна гололедица.