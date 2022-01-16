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Гололед: метеослужба сделала предупреждение первой степени опасности

Скользкая дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Метеослужба сделала по всей материковой Эстонии предупреждение первой степени о шторме и гололедице, а по западным островам только штормовое предупреждение.

В прибрежных уездах и на островах во второй половине дня в воскресенье поднимется юго-западный ветер до 20 м/сек. В остальных регионах порывы ветра будут достигать 15 м/сек. В материковой части страны возможна гололедица.

Погоду в Эстонии формирует расположенный над Россией циклон «Фамке», который принесет в воскресенье преимущественно облачную погоду. Осадки в виде мокрого снега и дождя распространятся с западных островах по материковой части страны, вдали от побережья пройдут также снегопады и метели. Постепенно поднимется юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до 0-3 градусов тепла.

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