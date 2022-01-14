Штормовой ветер на море поднимет волну до шести метров, движение судов может быть нарушено

В северной части Балтийского моря северо-западный ветер 16-21, порывами до 28 м/с, высота волны 4-6 метров.

На Финском заливе северо-западный ветер 12-17, порывами 23 м/с, высота волны на свободной ото льдов акватории 2-4 метра.

В проливе Вяйнамери и в северной части Рижского залива северо-западный ветер, 15-20, порывами 25 м/с высота волны на на Рижском заливе 1,5-3 метра.

Организующее судоходное сообщение с малыми островами предприятие Kihnu Veeteed предупреждает, что в пятницу из-за штормовой погоды может быть нарушено движение судов на линии Сыру-Трийги.