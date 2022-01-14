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  • Погода
  • Штормовой ветер на море поднимет волну до шести метров, движение судов может быть нарушено

Штормовой ветер на море поднимет волну до шести метров, движение судов может быть нарушено

Шторм на море. ФОТО: Eero Vabamaegi

По прогнозу погоды, в пятницу ожидается штормовой ветер, он поднимет на море волны до шести метров.

В северной части Балтийского моря северо-западный ветер 16-21, порывами до 28 м/с, высота волны 4-6 метров.

На Финском заливе северо-западный ветер 12-17, порывами 23 м/с, высота волны на свободной ото льдов акватории 2-4 метра.

В проливе Вяйнамери и в северной части Рижского залива северо-западный ветер, 15-20, порывами 25 м/с высота волны на на Рижском заливе 1,5-3 метра.

Организующее судоходное сообщение с малыми островами предприятие Kihnu Veeteed предупреждает, что в пятницу из-за штормовой погоды может быть нарушено движение судов на линии Сыру-Трийги.

Из-за сильного ветра может быть отложен выход парома Soela в 15.30 из Сыру и в 17 часов из Трийги. Точнее время выхода парома будет известно в 14.30.

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