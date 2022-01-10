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Ночью на дорогах возможна гололедица

Гололед. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik

По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в понедельник поверхность крупных дорог преимущественно влажная от обработки реагентом, но ночью возможна гололедица.

Второстепенные шоссе покрыты снегом или смесью снега с реагентом. По всей Эстонии погода без осадков.

В течение ночи в материковой Эстонии похолодает до 10-15 градусов мороза, а на островах до 6 градусов мороза. Сохранится погода без существенных осадков. Ночью ожидаются благоприятные условия для возникновения гололедицы. Местами возможны туманы.

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