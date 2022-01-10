Ночью на дорогах возможна гололедица

Второстепенные шоссе покрыты снегом или смесью снега с реагентом. По всей Эстонии погода без осадков.

В течение ночи в материковой Эстонии похолодает до 10-15 градусов мороза, а на островах до 6 градусов мороза. Сохранится погода без существенных осадков. Ночью ожидаются благоприятные условия для возникновения гололедицы. Местами возможны туманы.