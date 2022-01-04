Вт, 4.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Погода
  • Синоптики прогнозируют морозный январь

Синоптики прогнозируют морозный январь

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Синоптики прогнозируют морозный январь, температура воздуха может временами падать до 20 градусов мороза.

В первой четверти месяца обширный циклон пройдет с Норвежского моря над Скандинавией и Балтийским морем на восток. Под его влиянием ожидаются осадки и околонулевая температура воздуха. 7-8 января над Балтией и Финляндией ненадолго усилится гребень высокого давления, с севера придет холодная воздушная масса. Температура воздуха ночью упадет до 9-14, вдали от побережья местами до 20 градусов мороза.

Затем с Атлантического океана на побережье Балтийского моря придет кромка следующего циклона, но он, скорее всего, пройдет не над Эстонией, а вдоль Норвежского моря на север, юго-восточная кромка циклона будет находиться над Эстонией. Усилится северо-западный ветер, пройдут снегопады и метели.

В середине месяца высокая вероятность антициклона. Временами будут идти легкие снегопады, температура воздуха по ночам будет падать ниже 10 градусов мороза, а днем будет подниматься немного выше. Умеренная зимняя погода удержится почти до конца месяца, хотя в последней трети месяца будут и теплые дни, когда наряду со снегом будет идти мокрый снег, а в конце месяца местами дожди.

Средняя температура воздуха в январе будет близкой к норме (норма 5,2-0,7 градуса мороза). Количество осадков в пределах нормы или выше (норма 37-62 мм).

Новости погоды

НАВЕРХ
Back