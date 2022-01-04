Синоптики прогнозируют морозный январь

В первой четверти месяца обширный циклон пройдет с Норвежского моря над Скандинавией и Балтийским морем на восток. Под его влиянием ожидаются осадки и околонулевая температура воздуха. 7-8 января над Балтией и Финляндией ненадолго усилится гребень высокого давления, с севера придет холодная воздушная масса. Температура воздуха ночью упадет до 9-14, вдали от побережья местами до 20 градусов мороза.

Затем с Атлантического океана на побережье Балтийского моря придет кромка следующего циклона, но он, скорее всего, пройдет не над Эстонией, а вдоль Норвежского моря на север, юго-восточная кромка циклона будет находиться над Эстонией. Усилится северо-западный ветер, пройдут снегопады и метели.

В середине месяца высокая вероятность антициклона. Временами будут идти легкие снегопады, температура воздуха по ночам будет падать ниже 10 градусов мороза, а днем будет подниматься немного выше. Умеренная зимняя погода удержится почти до конца месяца, хотя в последней трети месяца будут и теплые дни, когда наряду со снегом будет идти мокрый снег, а в конце месяца местами дожди.