Последние дни года принесут новую порцию снега

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер южных направлений, 1-5 м/сек. На островах к утру ветер поднимется до 8, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 6-13, на островах 1-5 градусов мороза. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами поземка. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами слабые снегопады, поземка. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 18 м/сек. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 3-9, на юго-востоке страны до 12 градусов мороза. Днем преимущественно облачно, по регионам снегопады. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-7, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза.