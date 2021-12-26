Последние дни года принесут новую порцию снега
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается холодная погода, местами пройдет снег.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается холодная погода, местами пройдет снег.
В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер южных направлений, 1-5 м/сек. На островах к утру ветер поднимется до 8, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 6-13, на островах 1-5 градусов мороза. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами поземка. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.
В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами слабые снегопады, поземка. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 18 м/сек. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 3-9, на юго-востоке страны до 12 градусов мороза. Днем преимущественно облачно, по регионам снегопады. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-7, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза.
В ночь на четверг облачно с прояснениями. По многим регионам слабые снегопады, возможные снегопады. Ветер юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-12, местами 16, на островах и западном побережье 2-6 градусов мороза. Днем облачность уплотнится. Зона снегопадов расширится с запада на восток, возможны метели. На островах во второй половине дня также пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье до 10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на островах и западном побережье от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.