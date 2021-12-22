В четверг в Эстонии прогнозируют метель и сильный ветер

Ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи постепенно усилится западный, юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы 15, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха -8..-13, на островах и западном побережье -3..-7, к утру на островах повысится до 0°С.

Днем облачно. Во многих местах снег и метель, на островах и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-13, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до -1..+2, на востоке до -1..-5°С.