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  • В четверг в Эстонии прогнозируют метель и сильный ветер

В четверг в Эстонии прогнозируют метель и сильный ветер

Зима. ФОТО: Elmo Riig

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами снег, после полуночи зона плотных осадков достигнет островов и северо-западного побережья, местами метель.

Ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи постепенно усилится западный, юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы 15, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха -8..-13, на островах и западном побережье -3..-7, к утру на островах повысится до 0°С.

Днем облачно. Во многих местах снег и метель, на островах и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 6-13, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до -1..+2, на востоке до -1..-5°С.

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