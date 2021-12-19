Водителей предупредили об опасности на дорогах
С утра в воскресенье на дорогах в Эстонии могут встречаться опасно скользкие участки, покрытые инеем.
С утра в воскресенье на дорогах в Эстонии могут встречаться опасно скользкие участки, покрытые инеем.
Об этом предупредил Департамент шоссейных дорог, отметив, что в утренние часы покрытие основных и опорных шоссе было влажным. В Юго-Восточной Эстонии местами шел снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-15, порывами до 20 м/сек.
По прогнозам, с утра и в течение дня возможна метель. В середине дня в восточной части Эстонии начнется снегопад, зона осадков принесет с собой и более низкую температуру воздуха. К вечеру осадки распространятся по всей Эстонии и температура воздуха упадет до -3 градусов.