Вс, 19.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Погода
  • Водителей предупредили об опасности на дорогах

Водителей предупредили об опасности на дорогах

Скользкая дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

С утра в воскресенье на дорогах в Эстонии могут встречаться опасно скользкие участки, покрытые инеем.

Об этом предупредил Департамент шоссейных дорог, отметив, что в утренние часы покрытие основных и опорных шоссе было влажным. В Юго-Восточной Эстонии местами шел снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-15, порывами до 20 м/сек.

По прогнозам, с утра и в течение дня возможна метель. В середине дня в восточной части Эстонии начнется снегопад, зона осадков принесет с собой и более низкую температуру воздуха. К вечеру осадки распространятся по всей Эстонии и температура воздуха упадет до -3 градусов.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back