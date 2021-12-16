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Синоптик: скоро на Эстонию вновь обрушатся метели

Снегопад в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

Теплая погода продлится еще несколько дней, поскольку уже в воскресенье в Эстонию снова прибудет арктическая воздушная масса и снегопады, сообщает Postimees.

Синоптик Кайро Кийтсак пишет в социальных сетях, что арктический воздух прибудет в Эстонию с метелями и сильным северным ветром.

«Со стороны Финского залива в такой ситуации ожидается и морской эффект. Метели ожидаются и во внутренних частях материке», - прогнозирует Кийтсак.

Следует добавить, что в случае морского эффекта более теплая вода, испарившаяся из водоема, замерзает и переносится снегом на близлежащую прибрежную территорию. Подобное можно было наблюдать в минувшие выходные в Северной Эстонии, особенно в районе Таллинна.

Согласно текущему прогнозу, в воскресенье ночью будет еще плюсовая температура, будут идти дождь и мокрый снег. В воскресенье днем будет ветреная погода, во многих местах пойдет дождь и мокрый снег, днем уже пойдет снег. Температура воздуха -1 .. + 3 ° C, после обеда понизится.

Снегопад продолжится в понедельник, порывы ветра местами достигнут 20 м/с.

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