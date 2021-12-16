Синоптик: скоро на Эстонию вновь обрушатся метели

Синоптик Кайро Кийтсак пишет в социальных сетях, что арктический воздух прибудет в Эстонию с метелями и сильным северным ветром.

«Со стороны Финского залива в такой ситуации ожидается и морской эффект. Метели ожидаются и во внутренних частях материке», - прогнозирует Кийтсак.

Следует добавить, что в случае морского эффекта более теплая вода, испарившаяся из водоема, замерзает и переносится снегом на близлежащую прибрежную территорию. Подобное можно было наблюдать в минувшие выходные в Северной Эстонии, особенно в районе Таллинна.

Согласно текущему прогнозу, в воскресенье ночью будет еще плюсовая температура, будут идти дождь и мокрый снег. В воскресенье днем будет ветреная погода, во многих местах пойдет дождь и мокрый снег, днем уже пойдет снег. Температура воздуха -1 .. + 3 ° C, после обеда понизится.