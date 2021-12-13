Во вторник в Эстонии продолжатся снегопады, местами метель

Южный, юго-западный ветер усилится 5-10, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах 0..+2, к утру на западе континентальной части тоже повысится до +2°С.

Днем облачно. Зона осадков распространится с запада на восток. На западе Эстонии дождь и мокрый снег, на востоке мокрый снег и снег, местами метель. Опасность гололеда! Ветер южный, юго-западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+4, на востоке 0..-3°С, к вечеру повысится.