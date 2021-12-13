Во вторник в Эстонии продолжатся снегопады, местами метель
В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром на западе страны вероятность осадков увеличится.
В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром на западе страны вероятность осадков увеличится.
Южный, юго-западный ветер усилится 5-10, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах 0..+2, к утру на западе континентальной части тоже повысится до +2°С.
Днем облачно. Зона осадков распространится с запада на восток. На западе Эстонии дождь и мокрый снег, на востоке мокрый снег и снег, местами метель. Опасность гололеда! Ветер южный, юго-западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+4, на востоке 0..-3°С, к вечеру повысится.