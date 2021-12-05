Департамент предупреждает водителей о высоком риске гололедице
Несмотря на постоянные снегоуборочные работы, на дорогах в районе снегопадов сохраняется высокий риск гололедицы, сообщил Транспортный департамент.
Несмотря на постоянные снегоуборочные работы, на дорогах в районе снегопадов сохраняется высокий риск гололедицы, сообщил Транспортный департамент.
Северная Эстония остается на границе между циклоном и антициклоном. На северном побережье, по прогнозам, продолжится снегопад, возможны метели. В остальных регионах страны переменная облачность, вероятность осадков низкая. Главные шоссе преимущественно влажные от обработки реагентом, но местами может встречаться смесь реагента со снегом.
Температура воздуха 12-18, в Вирумаа до 20, на побережье 5-11 градусов мороза.