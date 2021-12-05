Департамент предупреждает водителей о высоком риске гололедице

Северная Эстония остается на границе между циклоном и антициклоном. На северном побережье, по прогнозам, продолжится снегопад, возможны метели. В остальных регионах страны переменная облачность, вероятность осадков низкая. Главные шоссе преимущественно влажные от обработки реагентом, но местами может встречаться смесь реагента со снегом.