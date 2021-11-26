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В субботу в Эстонии ожидается снег, местами метели

Зима. ФОТО: Elmo Riig

В ночь на субботу в северной Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. В южной Эстонии облачно, пройдет снег, мокрый снег, в первой половине ночи также и дождь.

Ветер северный и северо-восточный 2-9, на побережье порывами 12 м/с, утром на островах усилится до 10, порывами 15 м/с. Температура воздуха от 0 до -5, на побережье островов и до полуночи в южной Эстонии до +2°С. На дорогах скользко!

В субботу днем облачность, начиная с юга, уплотнится. Снег пройдет в основном в южной Эстонии и местами с метелью, легкий снег может выпасть и на северном побережье.

Северо-восточный ветер усилится 7-13, на побережье порывами 18, вечером на островах и северном побережье до 15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха от 0 до -3, на побережье островов до +1°С. На дорогах скользко!

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