Дожди и мокрый снег: какая погода будет в ближайшие дни?

В ночь на вторник облачность уплотнится. На островах и побережье местами кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха на востоке страны 2-5 градусов мороза, на западе от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, к утру потеплеет. Днем преимущественно облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на юго-востоке страны упадет до околонулевой.

В ночь на среду облачно, по многим регионам осадки, преимущественно кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Днем облачно. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 4-10, на побережье во второй половине дня порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.