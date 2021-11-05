В субботу в Эстонии ожидаются дожди с грозами

Днем облачно с прояснениями и кратковременные осадки. Местами возможна гроза и осадки с примесью града. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы 14 м/с, на островах и побережье северо-западный ветер до 13, порывами 18 м/с, при зарядах осадков могут быть более сильные порывы. Температура воздуха составит 3-8°С.