В субботу в Эстонии ожидаются дожди с грозами
В субботу, 5 ноября, ночью в Эстонии будет облачно с отдельными прояснениями. Дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывы 14, на побережье до 12, порывами 16 м/с. Температура воздуха составит 3-8°С.
В субботу, 5 ноября, ночью в Эстонии будет облачно с отдельными прояснениями. Дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывы 14, на побережье до 12, порывами 16 м/с. Температура воздуха составит 3-8°С.
Днем облачно с прояснениями и кратковременные осадки. Местами возможна гроза и осадки с примесью града. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы 14 м/с, на островах и побережье северо-западный ветер до 13, порывами 18 м/с, при зарядах осадков могут быть более сильные порывы. Температура воздуха составит 3-8°С.