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Четверг существенных изменений в погоде не принесет

Sügisilm. ФОТО: Kristina Herodes

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, на востоке страны дожди.

После полуночи начиная с островов облачность разрядится, осадков будет меньше. Ветер западный и северо-западный, 4-10, порывами 13, на побережье до 17 м/сек, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.

Днем до полудня ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. В середине дня облачность уплотнится, после полудня зона осадков станет обширнее. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, с усилением к вечеру до 25 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

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