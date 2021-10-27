Четверг существенных изменений в погоде не принесет

После полуночи начиная с островов облачность разрядится, осадков будет меньше. Ветер западный и северо-западный, 4-10, порывами 13, на побережье до 17 м/сек, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.