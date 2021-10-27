Четверг существенных изменений в погоде не принесет
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, на востоке страны дожди.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, на востоке страны дожди.
После полуночи начиная с островов облачность разрядится, осадков будет меньше. Ветер западный и северо-западный, 4-10, порывами 13, на побережье до 17 м/сек, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.
Днем до полудня ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. В середине дня облачность уплотнится, после полудня зона осадков станет обширнее. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, с усилением к вечеру до 25 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.