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В субботу будет солнечно и довольно тепло

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Жара в Эстонии.
Жара в Эстонии. Фото: Urmas Luik

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу ожидается ясная, местами малооблачная погода без осадков. Местами туман.

Ветер на континенте слабый, переменных направлений, на островах и побережье юго-восточный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-11, на островах и побережье 12-18 градусов тепла.

Днем ожидается ясная погода без осадков, местами переменная облачность. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов тепла.

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