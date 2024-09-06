По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу ожидается ясная, местами малооблачная погода без осадков. Местами туман.
В субботу будет солнечно и довольно тепло
Ветер на континенте слабый, переменных направлений, на островах и побережье юго-восточный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-11, на островах и побережье 12-18 градусов тепла.
Днем ожидается ясная погода без осадков, местами переменная облачность. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов тепла.