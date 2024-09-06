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Ни дня без солнца: какой была погода в Эстонии в августе

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Август 2024 радовал любителей тепла.
Август 2024 радовал любителей тепла. Фото: freepik.com

В Эстонии в августе 2024 было жарче, чем обычно в это время года. Средняя температура воздуха составила 17,8 градуса, что примерно на градус выше многолетнего среднего показателя. Об этом сообщает Агентство окружающей среды.

Самая высокая температура, 29,9 градуса, была зафиксирована 25 августа в Вильянди. В тот же день несколько метеостанций установили новые рекорды температуры для данного дня. Теплая погода продержалась и до 30 августа, когда температура воздуха снова поднялась выше 29 градусов. Самая холодная температура была зафиксирована в Ляэне-Нигула 20 августа, когда минимальная температура составила 6 градусов.

Как и положено летним месяцам, осадки распределялись неравномерно. Запомнилось наводнение в Тарту, когда за несколько часов выпало более 50 мм дождя. Если рассмотреть длинный ряд данных по Тарту, начиная с 1865 года, то осадки свыше 50 мм за сутки зафиксированы 21 раз. В последний раз это было 21 июня 2016 года, когда выпало 54 мм дождя. В 2009 году, 13 июня, выпало 63 мм, а в 2001 году, 16 июля, - 59 мм. Самое большое количество осадков выпало 19 августа 1869 года - 82 мм дождя.

В Тюри и Йыхви норма осадков была достигнута уже к середине месяца. Самыми сухими местами были Рухну, Хельтермаа, Вилсанди и Валга, где выпала лишь половина от многолетней нормы осадков. Больше всего осадков выпало в Таллинне, Кунда, Йыхви, Ляэне-Нигула и Тюри, где количество дождей превысило норму. В среднем по Эстонии осадков было меньше, чем в многолетнем среднем значении.

Грозы были зарегистрированы в течение пяти дней. Самый грозовой день был 11 августа, когда было зафиксировано 2 727 ударов молний. В нескольких местах также выпал град.

В августе не было ни одного дня без солнца, и в течение месяца солнечного света было больше, чем в многолетнем среднем значении.

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