Ни дня без солнца: какой была погода в Эстонии в августе

Самая высокая температура, 29,9 градуса, была зафиксирована 25 августа в Вильянди. В тот же день несколько метеостанций установили новые рекорды температуры для данного дня. Теплая погода продержалась и до 30 августа, когда температура воздуха снова поднялась выше 29 градусов. Самая холодная температура была зафиксирована в Ляэне-Нигула 20 августа, когда минимальная температура составила 6 градусов.

Как и положено летним месяцам, осадки распределялись неравномерно. Запомнилось наводнение в Тарту, когда за несколько часов выпало более 50 мм дождя. Если рассмотреть длинный ряд данных по Тарту, начиная с 1865 года, то осадки свыше 50 мм за сутки зафиксированы 21 раз. В последний раз это было 21 июня 2016 года, когда выпало 54 мм дождя. В 2009 году, 13 июня, выпало 63 мм, а в 2001 году, 16 июля, - 59 мм. Самое большое количество осадков выпало 19 августа 1869 года - 82 мм дождя.

В Тюри и Йыхви норма осадков была достигнута уже к середине месяца. Самыми сухими местами были Рухну, Хельтермаа, Вилсанди и Валга, где выпала лишь половина от многолетней нормы осадков. Больше всего осадков выпало в Таллинне, Кунда, Йыхви, Ляэне-Нигула и Тюри, где количество дождей превысило норму. В среднем по Эстонии осадков было меньше, чем в многолетнем среднем значении.

Грозы были зарегистрированы в течение пяти дней. Самый грозовой день был 11 августа, когда было зафиксировано 2 727 ударов молний. В нескольких местах также выпал град.

В августе не было ни одного дня без солнца, и в течение месяца солнечного света было больше, чем в многолетнем среднем значении.