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В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и ветрено

Дождь. ФОТО: Marianne Loorents

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается дождливая погода.

В ночь на вторник до полуночи местами ясно, после полуночи облачно, по регионам возможны дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-7, на западе страны до 9 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По регионам слабые дожди, к вечеру зона дождей станет обширнее. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, к утру зона осадков станет реже. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По регионам дожди, во второй половине дня с запада распространится зона более плотных осадков. Ветер юго-западный и южный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 8-11 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Пройдут дожди, но к утру осадки станут реже. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/сек. После полуночи ветер уляжется. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер западных направлений, во второй половине дня южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

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