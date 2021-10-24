В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и ветрено

В ночь на вторник до полуночи местами ясно, после полуночи облачно, по регионам возможны дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-7, на западе страны до 9 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По регионам слабые дожди, к вечеру зона дождей станет обширнее. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, к утру зона осадков станет реже. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По регионам дожди, во второй половине дня с запада распространится зона более плотных осадков. Ветер юго-западный и южный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 8-11 градусов тепла.