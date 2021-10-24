В Эстонии ожидается солнце и плюсовая температура

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, вдали от побережье возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Ветер южный и юго-западный, 5-11, порывами до 14, на побережье до 17 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе страны до 8 градусов тепла. К утру немного потеплеет. Днем облачно с прояснениями. По регионам дожди. Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 14, на побережье до 17 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на вторник до полуночи местами ясно, после полуночи облачно, по регионам возможны дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-6, на западе страны до 9 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. По регионам слабые дожди, к вечеру зона дождей станет шире. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.